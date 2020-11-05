МИД объяснил идею Кравчука о выборах на оккупированном Донбассе: есть ряд условий

Украинская власть действительно предложит план, включающий проведение выборов на оккупированной территории, однако они состоятся только при выполнении четырех условий.

Об этом заявил на брифинге в Киеве министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

Кулеба признал существование такого плана действий, отметив, что подобное планирование неизбежно, если есть желание вернуть оккупированную территорию под контроль государства. "Но дата 31 марта не имеет никакого символизма", - подчеркнул он.

Кулеба, впрочем, заявил, что есть несколько условий, при которых проведение выборов будет возможным.

"Первое условие - это то, что выборы должны состояться только после восстановления контроля над украинско-российской границей. Второе - то, что они должны состояться по Конституции Украины. Третье - то, что они должны состояться по стандартам ОБСЕ, и четвертое - выборы должны проходить под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ. Наша позиция в этом отношении неизменна", - подчеркнул министр.

Ранее глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что Украина предложит в ТКГ план мира, чтобы до 31 марта провести выборы в ОРДЛО.