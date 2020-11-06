Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Байден здобуває Джорджію та йде до перемоги на виборах президента США

Трамп випереджає Байдена у штаті Джорджія на 665 голосів, підрахунок триває

Данія ізолювала північний регіон через мутовану версію коронавірусу

Експрезидента Косова заарештували і перевезли до Гааги для суду щодо воєнних злочинів






Трамп закликав Верховний суд США втрутитися у підрахунок голосів

П'ятниця, 6 листопада 2020, 09:42

Кандидат в президенти Дональд Трамп знову заявив про порушення під час проведення голосування на виборах і закликав не зараховувати частину бюлетенів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав в Twitter.

"Я легко виграю пост президента США з законним голосуванням. Спостерігачам не дозволялося, в будь-якій формі, виконувати свою роботу, і тому голоси, прийняті протягом цього періоду, повинні бути визнані незаконними голосами. Верховний суд США повинен вирішити!", - написав Трамп.

Раніше Трамп звинуватив демократів у "махінаціях" з голосами і спробах вкрасти його перемогу. Крім звинувачень у порушеннях, кампанія Трампа не представила жодних доказів фальсифікації виборів.

Трамп також обіцяв оскаржити результати виборів у штатах, де перемогу перебрав його опонент Джо Байден. 

Штаб Трампа вже подав позови в Мічигані і Пенсільванії з вимогою зупинки підрахунку голосів. У Вісконсині штаб зажадав перерахувати бюлетені.

Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua