Трамп закликав Верховний суд США втрутитися у підрахунок голосів

Кандидат в президенти Дональд Трамп знову заявив про порушення під час проведення голосування на виборах і закликав не зараховувати частину бюлетенів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав в Twitter.

"Я легко виграю пост президента США з законним голосуванням. Спостерігачам не дозволялося, в будь-якій формі, виконувати свою роботу, і тому голоси, прийняті протягом цього періоду, повинні бути визнані незаконними голосами. Верховний суд США повинен вирішити!", - написав Трамп.

I easily WIN the Presidency of the United States with LEGAL VOTES CAST. The OBSERVERS were not allowed, in any way, shape, or form, to do their job and therefore, votes accepted during this period must be determined to be ILLEGAL VOTES. U.S. Supreme Court should decide! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Раніше Трамп звинуватив демократів у "махінаціях" з голосами і спробах вкрасти його перемогу. Крім звинувачень у порушеннях, кампанія Трампа не представила жодних доказів фальсифікації виборів.

Трамп також обіцяв оскаржити результати виборів у штатах, де перемогу перебрав його опонент Джо Байден.

Штаб Трампа вже подав позови в Мічигані і Пенсільванії з вимогою зупинки підрахунку голосів. У Вісконсині штаб зажадав перерахувати бюлетені.

Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента