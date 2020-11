Трамп закликав Верховний суд США втрутитися у підрахунок голосів

Кандидат в президенти Дональд Трамп знову заявив про порушення під час проведення голосування на виборах і закликав не зараховувати частину бюлетенів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав в Twitter.

"Я легко виграю пост президента США з законним голосуванням. Спостерігачам не дозволялося, в будь-якій формі, виконувати свою роботу, і тому голоси, прийняті протягом цього періоду, повинні бути визнані незаконними голосами. Верховний суд США повинен вирішити!", - написав Трамп.

I easily WIN the Presidency of the United States with LEGAL VOTES CAST. The OBSERVERS were not allowed, in any way, shape, or form, to do their job and therefore, votes accepted during this period must be determined to be ILLEGAL VOTES. U.S. Supreme Court should decide!