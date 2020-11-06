Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Байден получил Джорджию и идет к победе на выборах президента США

Трамп опережает Байдена в штате Джорджия на 665 голосов, подсчет продолжается

Дания изолировала северный регион из-за мутированной версии коронавируса

Экс-президента Косово арестовали и перевезли в Гаагу для суда по военным преступлениям






Трамп призвал Верховный суд США вмешаться в подсчет голосов

Пятница, 6 ноября 2020, 09:42

Кандидат в президенты Дональд Трамп вновь заявил о нарушениях во время проведения голосования на выборах и призвал не учитывать часть бюллетеней.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Я легко выиграю пост президента США с законным голосованием. Наблюдателям не разрешалось, в любой форме, выполнять свою работу, и поэтому голоса, принятые в этот период, должны быть признаны незаконными. Верховный суд США должен это решить!" - написал Трамп.

Ранее Трамп обвинил демократов в "махинациях" с голосами и попытках украсть его победу. Помимо обвинений в нарушениях, кампания Трампа не представила никаких доказательств фальсификации выборов.

Трамп также обещал обжаловать результаты выборов в штатах, где победу одержал его оппонент Джо Байден.

Штаб Трампа уже подал иски в Мичигане и Пенсильвании с требованием остановки подсчета голосов. В Висконсине штаб потребовал пересчитать бюллетени.

Подробнее о первых результатах голосования в статье: Трамп без гарантий: почему Байден еще не проиграл борьбу за пост президента

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua