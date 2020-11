Трамп призвал Верховный суд США вмешаться в подсчет голосов

Кандидат в президенты Дональд Трамп вновь заявил о нарушениях во время проведения голосования на выборах и призвал не учитывать часть бюллетеней.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Я легко выиграю пост президента США с законным голосованием. Наблюдателям не разрешалось, в любой форме, выполнять свою работу, и поэтому голоса, принятые в этот период, должны быть признаны незаконными. Верховный суд США должен это решить!" - написал Трамп.

I easily WIN the Presidency of the United States with LEGAL VOTES CAST. The OBSERVERS were not allowed, in any way, shape, or form, to do their job and therefore, votes accepted during this period must be determined to be ILLEGAL VOTES. U.S. Supreme Court should decide!