БАЙДЕНА  ОБЪЯВИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕМ ВЫБОРОВ В США

Джо Байден выиграл выборы президента США, закрепив за собой как более 270 голосов выборщиков.

Об этом сообщает "Европейская правда"

Подсчет голосов в США еще не завершен, однако аналитики ключевых американских медиа, которые подводят промежуточные итоги голосования, синхронно решили, что есть основания объявить о его уверенную победу в Пенсильвании.

Важно, что победу Байдена признал также телеканал Fox News, который является дружественным к Республиканской партии Дональда Трампа. При этом Fox News засчитал победу Байдена также в Неваде.

Это решение было принято после того, как в систему подсчета голосов поступили данные об очередной порции бюллетеней, посчитанных в этом штате, и отрыв Байдена от Трампа достиг почти 35 тысяч голосов. Ожидается, что до завершения подсчета он увеличится в разы.

Примечательно, что за час до объявления Байдена победителем появились несколько эмоциональных твитов действующего президента Дональда Трампа. В них он, в том числе заглавными буквами, утверждал, что он а не Байден, победил, при чем сделал это "с большим отрывом". Пока нет подтверждений, подтолкнули ли эмоциональные твиты Трампа к признанию его конкурента победителем, или зависимость является обратной.

Накануне штаб Байдена пригрозил Трампу принудительным выселением из Белого дома, если тот будет и впредь отказываться признавать свое поражение.

Точное распределение голосов выборщиков еще не установлено. Скорее всего Байден удержит также Джорджию и Неваду получит 306 голосов в коллегии.

О последствиях этой победы читайте в статье Европейской правды "Президент Джо Байден: что изменят для Украины результаты выборов в США"