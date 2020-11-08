Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

"Ми не вороги, ми - американці": Байден заявив про примирення з виборцями Трампа

Трамп відреагував на перемогу Байдена, каже, що вибори ще не закінчилися

БАЙДЕНА ОГОЛОСИЛИ ПЕРЕМОЖЦЕМ ВИБОРІВ У США

Трамп наполягає на своїй перемозі "з великим відривом"






Трамп продовжує заявляти про перемогу на виборах, оскаржив результат в Арізоні

Неділя, 8 листопада 2020, 10:04

Дональд Трамп заявив, що виграв вибори президента Сполучених Штатів, набравши 71 млн законних голосів.

Як повідомляє "Європейська правда, про це він написав у Twitter.

"71 млн законних голосів. Рекорд для чинного президента! Спостерігачів не пускали в кімнати для підрахунку. Відбувалися погані речі, які нашим спостерігачам не дозволяли побачити Такого ніколи не було. Мільйони бюлетенів надіслали поштою людям, які про це не просили", - написав Трамп.

Трамп пообіцяв оскаржувати результати виборів на декількох напрямках. Перерахунок буде проведений в Джорджії, де результат у кандидатів був дуже близький, і Трамп також хоче перерахунку Вісконсіні.

Він також пообіцяв звернутися до Верховного суду із заявою про фальсифікації голосування.

У суботу кампанія Трамп подала позов через бюлетені, подані в день виборів в Арізоні, які, як вона стверджує, були неправильно відхилені. Проте держсекретар Арізони заявив, що справа "хапається за соломку".

Після підрахунку 90% голосів, Трамп набирає в Арізоні 49% (1 млн. 611 тис. 414 голосів), у кандидата від Демократичної партії Джо Байдена - 49,5% (1 млн. 630 тис. 902 голоси).

Нагадаємо, підрахунок голосів у США ще не завершений, однак аналітики ключових американських медіа, які підбивають проміжні підсумки голосування, вирішили, що є підстави оголосити про впевнену перемогу Байдена у Пенсільванії.

Перемога у цьому штаті дозволяє йому закріпити за собою як мінімум 284 голоси виборників.

Примітно, що за годину до оголошення Байдена переможцем з’явилися кілька емоційних твітів чинного президента Дональда Трампа. У них він, у тому числі заглавними літерами, стверджував, що він, а не Байден, переміг, при чому зробив це "з великим відривом"

Напередодні штаб Байдена пригрозив Трампу примусовим виселенням з Білого дому, якщо той буде і надалі відмовлятися визнавати свою поразку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Вибори в США Трамп
powered by lun.ua