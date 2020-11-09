Байден на тлі рекордних заражень створив наукову раду для боротьби з епідемією

Обраний президент США Джо Байден анонсував створення "перехідної" наукової ради, яка буде дорадчим органом нової адміністрації для розробки політики боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"Боротьба з пандемією коронавірусу - одна з головних битв, що чекає на нашу адміністрацію, і інформацію для цього мені надаватимуть науковці та експерти. Наукова рада допоможе сформувати мій підхід до боротьби зі зростанням кількості заражень, забезпечити, щоб вакцини були безпечними, ефективними та розподілялися ефективно й безкоштовно, та забезпечити захист груп ризику", - зазначив Джо Байден.

Раду очолять Давид Кесслер - ексголова Управління з нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів, колишній генеральний хірург (основний представник з питань охорони здоров’я у федеральному уряді) Вівек Мерті та Марселла Нунес-Сміт - професор Єльського університету у галузі громадського здоров’я та менеджменту.

До складу ради увійде також Рік Брайт, який стверджує, що його звільнили з посади в адміністрації Трампа через застереження щодо готовності Штатів до протидії епідемії.

Раніше Джо Байден анонсував суттєві зміни у підході Білого дому щодо боротьби з епідемією, які включатимуть обов’язкове носіння масок.

Команда Байдена заявила, що забезпечить всім американцям доступ до регулярного та безоплатного тестування і надасть "чіткі, послідовні, засновані на доказах рекомендації" щодо поведінки під час пандемії.

Нагадаємо, 5 листопада у США вперше виявили більше 100 тисяч заражень коронавірусом за добу. Останні кілька днів показники також вищі 100 тисяч.

З початку епідемії в країні зареєстрували понад 9,9 млн заражень та 237 тисяч смертей. Населення США - близько 328 млн.