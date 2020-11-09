Байден на фоне рекордных заражений создал научный совет для борьбы с эпидемией

Избранный президент США Джо Байден анонсировал создание "переходного" научного совета, который будет совещательным органом новой администрации для разработки политики борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"Борьба с пандемией коронавируса - одно из главных сражений, ожидающих нашу администрацию, и информацию для этого мне будут предоставлять ученые и эксперты. Научный совет поможет сформировать мой подход к борьбе с ростом количества заражений, обеспечить, чтобы вакцины были безопасными, эффективными и распределялись эффективно и бесплатно, и обеспечить защиту групп риска", - отметил Джо Байден.

Совет возглавят Дэвид Кесслер – экс-глава Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, бывший генеральный хирург (основной представитель по вопросам здравоохранения в федеральном правительстве) Вивек Мэрти и Марселла Нуньес-Смит - профессор Йельского университета в области общественного здоровья и менеджмента.

В состав совета войдет также Рик Брайт, который утверждает, что его уволили с должности в администрации Трампа за предостережение о готовности Штатов к противодействию эпидемии.

Ранее Джо Байден анонсировал существенные изменения в подходе Белого дома к борьбе с эпидемией, включающие обязательное ношение масок.

Команда Байдена заявила, что обеспечит всем американцам доступ к регулярному и бесплатному тестированию и предоставит "четкие, последовательные, основанные на доказательствах рекомендации" относительно поведения во время пандемии.

Напомним, 5 ноября в США впервые обнаружили более 100 000 заражений коронавирусом в сутки. Последние несколько дней показатели также выше 100 000.

С начала эпидемии в стране зарегистрировали более 9,9 млн заражений и 237 тысяч смертей. Население США - около 328 млн.