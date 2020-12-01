СБУ провела обыски на Закарпатье: Венгрия вызвала посла и жалуется в НАТО

Служба безопасности Украины провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте СБУ.

"Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии нв Закарпатье. Также изъята компьютерная техника средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу противоправной деятельности фигурантов", - говорится в сообщении в понедельник вечером.

В СБУ также добавили, что досудебное следствие также исследует факты содействия иностранному государству отдельными украинскими общественными деятелями. Они подозреваются в поддержке государственных органов соседней страны в ведении подрывной деятельности в ущерб Украине, в частности в совершении действий с признаками государственной измены.

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook обнародовал видеообращение под названием "Мы защитим закарпатских венгров на всех международных форумах", в котором заявил о недопустимости этих действий.

"Несмотря на обещания в последнее время и так называемые попытки примирения, в переносном смысле, к сожалению в Украине и в дальнейшем основной политикой правительства остается политика запугивания венгерской общины и антивенгерскость", - сказал он.

Сийярто также пообещал поднять этот вопрос на сегодняшний видеоконференции министров иностранных дел стран НАТО. "Недопустимо, что страна, которая якобы стремится к евроатлантической и трансатлантической интеграции постоянно запугивает и оказывает давление на национальное меньшинство, которое относится к одной из стран-членов НАТО", - сказал министр.

Напомним, в 2018 году СБУ проводила расследование деятельности благотворительного фонда "Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде", что повлекло серьезный кризис в отношениях двух стран.

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