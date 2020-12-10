В Україну прибули 50 апаратів ШВЛ, подаровані Данією

50 апаратів штучної вентиляції легень, які уряд Данії вирішив подарувати Україні для підтримки у боротьбі з епідемією коронавірусу, вже прибули в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили посольство Данії в Україні та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Як було домовлено раніше з моїм данським колегою і другом Єппе Кофодом, 50 апаратів ШВЛ вже прибули з Данії до України. Ми глибоко вдячні за цей жест підтримки та справжньої дружби", - написав Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

As previously agreed with my Danish colleague & friend @JeppeKofod, 50 lung ventilators arrived from Denmark to Ukraine. We deeply appreciate this act of support & true friendship 🇺🇦🇩🇰 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 10, 2020

Апарати були придбані через Механізм цивільного захисту ЄС, який надає координовану допомогу в надзвичайних ситуаціях в Європі та світі і фінансує 75% видатків на транспортування.

Рішення про цю допомогу Україні ухвалила Данська міжвідомча робоча група, на основі діалогу між урядовими установами охорони здоров’я Данії та України, коли данська сторона переконалася в наявності належного досвіду для роботи з такими апаратами в українських фахівців.

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З технічним супроводом та адміністративними питаннями допомогу надала Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). Окрім того, ВООЗ здійснюватиме технічне обслуговування апаратів упродовж 18 місяців.

"ВООЗ здійснить перевірку якості установки, аби обладнання відповідало стандартам якості та безпеки, а також забезпечить відповідні тренінги медичним працівникам", - зазначають у комюніке посольства Данії.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала від Німеччини 20 ШВЛ та засоби захисту для Головного військового клінічного госпіталю Міноборони у Києві.