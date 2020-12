В Україну прибули 50 апаратів ШВЛ, подаровані Данією

50 апаратів штучної вентиляції легень, які уряд Данії вирішив подарувати Україні для підтримки у боротьбі з епідемією коронавірусу, вже прибули в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили посольство Данії в Україні та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Як було домовлено раніше з моїм данським колегою і другом Єппе Кофодом, 50 апаратів ШВЛ вже прибули з Данії до України. Ми глибоко вдячні за цей жест підтримки та справжньої дружби", - написав Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

As previously agreed with my Danish colleague & friend @JeppeKofod, 50 lung ventilators arrived from Denmark to Ukraine. We deeply appreciate this act of support & true friendship 🇺🇦🇩🇰