В Украину прибыли 50 аппаратов ИВЛ, подаренные Данией

50 аппаратов искусственной вентиляции легких, подаренных правительством Дании Украине для поддержки в борьбе с эпидемией коронавируса, уже прибыли в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили посольство Дании в Украине и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Как было договорено ранее с моим датским коллегой и другом Еппе Кофодом, 50 аппаратов ИВЛ уже прибыли из Дании в Украину. Мы глубоко благодарны за этот жест поддержки и настоящей дружбы", - написал Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

As previously agreed with my Danish colleague & friend @JeppeKofod, 50 lung ventilators arrived from Denmark to Ukraine. We deeply appreciate this act of support & true friendship 🇺🇦🇩🇰