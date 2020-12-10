В Украину прибыли 50 аппаратов ИВЛ, подаренные Данией

50 аппаратов искусственной вентиляции легких, подаренных правительством Дании Украине для поддержки в борьбе с эпидемией коронавируса, уже прибыли в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили посольство Дании в Украине и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Как было договорено ранее с моим датским коллегой и другом Еппе Кофодом, 50 аппаратов ИВЛ уже прибыли из Дании в Украину. Мы глубоко благодарны за этот жест поддержки и настоящей дружбы", - написал Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

As previously agreed with my Danish colleague & friend @JeppeKofod, 50 lung ventilators arrived from Denmark to Ukraine. We deeply appreciate this act of support & true friendship 🇺🇦🇩🇰 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 10, 2020

Аппараты были приобретены через механизм гражданской защиты ЕС, который предоставляет координированную помощь в чрезвычайных ситуациях в Европе и мире и финансирует 75% расходов на транспортировку.

Решение об этой помощи Украине приняла Датская межведомственная рабочая группа, на основе диалога между правительственными учреждениями здравоохранения Дании и Украины, когда датская сторона убедилась в наличии необходимого опыта для работы с такими аппаратами у украинских специалистов.

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С техническим сопровождением и административными вопросами помощь оказала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, ВОЗ будет осуществлять техническое обслуживание аппаратов в течение 18 месяцев.

"ВОЗ проведет проверку качества установки, чтобы оборудование соответствовало стандартам качества и безопасности, а также обеспечит соответствующие тренинги медицинским работникам", - отмечают в коммюнике посольства Дании.

Напомним, недавно Украина получила от Германии 20 ИВЛ и средства защиты от коронавируса для Главного военного клинического госпиталя Минобороны в Киеве.