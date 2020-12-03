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Швейцарія допоможе Україні запустити виробництво апаратів ШВЛ у Хмельницькому

Четвер, 3 грудня 2020, 17:09

Україна та Швейцарія підписали домовленість про спільний проєкт, що запустить у Хмельницькому виробництво апаратів штучної вентиляції легень, розроблених у Швейцарії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної. 

Меморандум між урядами Украни та Швейцарії 3 грудня підписали Ольга Стефанішина та посол Швейцарії в Україні та Молдові Клод Вільд. 

 

Проєкт під назвою "Створення бюджетного апарату штучної вентиляції легень у відповідь на виклики COVID-19" передбачає залучення гранту у розмірі  до 1,5 млн швейцарських франків (понад 1,6 млн дол США) для будівництва лінії для виробництва апаратів вентиляції легень у Хмельницькому. 

Апарати розроблені Швейцарським федеральним технологічним інститутом у Цюриху. 

Виробництво розгорнеться на базі держпідприємства "Новатор", яке входить до складу ДК "Укроборонпром" і є сертифікованим виробником медичного обладнання в Україні.

"Відкриття на Хмельниччині виробничої лінії з виготовлення апаратів штучної вентиляції легень дозволить забезпечити державні медичні заклади доступним обладнанням та гарантувати допомогу тяжкохворим пацієнтам на коронавірус. Важливо також і те, що це рішення підтримає економіку України. Саме такий формат локалізації виробництва дозволяє створити нові робочі місця, забезпечити обмін досвідом і технологіями та, водночас, укріпити нашу співпрацю з міжнародними партнерами. Символічно, що центром для європейських інвестицій стане місто, де ми плануємо відкрити наступний Офіс з євроінтеграції", - зазначила Ольга Стефанішина. 

Нагадаємо, на початку тижня Німеччина подарувала Україні 20 апаратів ШВЛ та засоби захисту від коронавірусу для госпіталю Міноборони у Києві.

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