США запровадять санкції проти Туреччини за купівлю російських С-400 – ЗМІ

США планують ввести санкції проти Туреччини у зв'язку з купівлею нею російських систем С-400.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з питанням, пише "Європейська правда".

Президент Дональд Трамп вже підписав пакет заходів, рекомендованих держсекретарем Майклом Помпео. Джерела при цьому не уточняють, що будуть включати в себе санкції.

Санкції будуть введені відповідно до закону про протидію противникам Америки за допомогою санкцій, відомим як CAATSA. Трамп, який давно підкреслював своє особисте взаєморозуміння з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, чинив опір двопартійним закликам Конгресу покарати Туреччину за її угоду з Росією.

Агентство Reuters раніше повідомило, що санкції, швидше за все, будуть спрямовані проти чиновників міністерства оборони Туреччини, включаючи главу Вищого агентства оборонних закупівель.

Анкара стверджує, що система ППО є нагальною необхідністю, враховуючи військові конфлікти навколо країни, і заявила, що союзники, включаючи США, не змогли запропонувати їй ніяких альтернатив - таких як система Patriot - на прийнятних для Туреччини умовах.

"У нас є політичні та економічні відносини з США і Європейським Союзом, які жодна зі сторін не може ігнорувати або не хоче втрачати", - заявив Ердоган в телевізійному виступі в п'ятницю, закликавши Вашингтон і ЄС не схилятися перед лобістськими групами, ворожими його країні.

Виступаючи днем раніше, він заявив, що було б ознакою "неповаги", якби США в кінцевому підсумку ввели санкції проти такого важливого союзника НАТО.

Рішення Туреччини купити С- 400 вже дорого їй обійшлося: вона була фактично виключена з програми F-35, очолюваної США. Країна, що входить до НАТО, планувала закупити близько 100 винищувачів наступного покоління, побудованих компанією Lockheed Martin Corp., і поки Туреччина продовжує виробляти деякі ключові компоненти для винищувача.

Головна стурбованість США полягає в тому, що С-400 можуть бути використані для збору розвідданих про потайні можливості F-35.