США введут санкции против Турции за покупку российских С-400 - СМИ

США планируют ввести санкции против Турции в связи с покупкой ею российских систем С-400.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, пишет "Европейская правда".

Президент Дональд Трамп уже подписал пакет мер, рекомендованных госсекретарем Майклом Помпео. Источники при этом не уточняют, что будут включать в себя санкции.

Санкции будут введены в соответствии с законом о противодействии противникам Америки с помощью санкций, известным как CAATSA. Трамп, который давно подчеркивал свое личное взаимопонимание с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сопротивлялся двухпартийным призывам Конгресса наказать Турцию за ее соглашение с Россией.

Агентство Reuters ранее сообщило, что санкции, скорее всего, будут направлены против чиновников министерства обороны Турции, включая главу Высшего агентства оборонных закупок.

Анкара утверждает, что система ПВО является насущной необходимостью, учитывая военные конфликты вокруг страны, и заявила, что союзники, включая США, не смогли предложить ей никаких альтернатив - как система Patriot - на приемлемых для Турции условиях.

"У нас есть политические и экономические отношения с США и Европейским Союзом, которые ни одна из сторон не может игнорировать или не хочет терять", - заявил Эрдоган в телевизионном выступлении в пятницу, призвав Вашингтон и ЕС не склоняться перед лоббистскими группами, враждебными его стране.

Выступая днем ​​ранее, он заявил, что было бы признаком "неуважения", если бы США в конечном итоге ввели санкции против такого важного союзника по НАТО.

Решение Турции купить С-400 уже дорого ей обошлось: она была фактически исключена из программы F-35, возглавляемой США. Страна, входящая в НАТО, планировала закупить около 100 истребителей следующего поколения, построенных компанией Lockheed Martin Corp., и пока Турция продолжает производить некоторые ключевые компоненты для истребителя.

Главная обеспокоенность США заключается в том, что С-400 могут быть использованы для сбора разведданных о тайных возможностях F-35.