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Австрія конфіскувала зброю і 100 тисяч боєприпасів для екстремістів Німеччини

Субота, 12 грудня 2020, 16:45

Австрійська поліція вилучила десятки одиниць зброї і 100 тисяч одиниць боєприпасів, які частково призначалися для озброєння екстремістського ультраправого ополчення в Німеччині.

Про це повідомив в суботу міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

В ході рейдів на цьому тижні правоохоронці виявила 76 одиниць напівавтоматичної і автоматичної зброї, 14 пістолетів, понад 100 тисяч патронів різного калібру, а також шість ручних гранат і різні типи вибухових речовин. Серед зброї були автомати Калашникова, Скорпіони і Узі.

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Начальник поліції Відня Герхард Пюрстль назвав цю операцію найбільшою за останні десятиліття і сказав, що зброя мала бути використана для озброєння екстремістського угруповання в Баварії.

В Австрії затримано п'ятьох підозрюваних у справі. Окремо у Баварії були заарештовані двоє людей. Розслідування також триває в німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія.

Зброю було виявлено в ході операції по боротьбі з контрабандою наркотиків з Німеччини до Австрії. Згодом слідчі виявили, що підозрювані також пов'язані з торгівлею зброєю.

Австрійська поліція також пов'язала арешти з мотоклубом.

Німецькі спецслужби все більше стурбовані загрозою, що надходить від крайніх правих екстремістів, особливо після зростання кількості політичних злочинів та участі ультраправих в протестах проти коронавірусних обмежень.

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