Австрия конфисковала оружие и 100 тысяч боеприпасов для экстремистов Германии

Австрийская полиция изъяла десятки единиц оружия и 100 тысяч единиц боеприпасов, которые частично предназначались для вооружения экстремистского ультраправого ополчения в Германии.

Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В ходе рейдов на этой неделе правоохранители обнаружили 76 единиц полуавтоматического и автоматического оружия, 14 пистолетов, более 100 тысяч патронов различного калибра, а также шесть ручных гранат и различные типы взрывчатых веществ. Среди оружия были автоматы Калашникова, Скорпионы и Узи.

Начальник полиции Вены Герхард Пюрстль назвал эту операцию самой крупной за последние десятилетия и сказал, что оружие должно было быть использованл для вооружения экстремистской группировки в Баварии.

В Австрии задержаны пять подозреваемых по делу. Отдельно в Баварии были арестованы два человека. Расследование также продолжается в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия.

Оружие было обнаружено в ходе операции по борьбе с контрабандой наркотиков из Германии в Австрию. Впоследствии следователи обнаружили, что подозреваемые также связанные с торговлей оружием.

Австрийская полиция также связала аресты с мотоклубом.

Немецкие спецслужбы все больше обеспокоены угрозой, поступающей от крайне правых экстремистов, особенно после роста количества политических преступлений и участия ультраправых в протестах против коронавирусных ограничений.