У Стокгольмі просять приватні клініки про допомогу через завантаженість реанімацій коронахворими
Органи охорони здоров’я Стокгольма, столиці Швеції, закликали приватні клініки допомогти державним із персоналом через перевантаженість реанімацій хворими на коронавірус.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
"Ситуація серйозна і нам потрібна допомога. Близько третини закладів охорони здоров’я у Стокгольмі - приватні, і зараз важливо, щоб вони також взяли на себе частину відповідальності", - зазначив Бйорн Ерікксон, глава регіонального органу охорони здоров’я.
Ерікксон додав, що частина приватних закладів вже відгукнулися на заклик.
За його словами, поки невідомо, скільки доведеться заплатити з місцевого бюджету за роботу додаткових працівників
Дитячий госпіталь імені Астрід Ліндгрен вже заявив, що відправить 120 своїх співробітників допомогти з лікуванням хворих на коронавірус у Каролінській університетській лікарні.
У п'ятницю 11 грудня Ерікксон заявив, що реанімації регіону заповнені вже на 99% і надалі частину пацієнтів, можливо, доведеться відправляти у сусідню Фінляндію. За його словами, проблему створює в першу чергу нестача кваліфікованого персоналу, який може професійно дбати про важкохворих пацієнтів, а не самих ліжкомісць.
Тоді ж було запущено офіційну процедуру звернення за допомогою до Збройних сил, які також могли б допомогти медичним персоналом та обладнанням.
Останніми тижнями добовий приріст хворих у Швеції нерідко перевищує 7 тисяч, а іноді й 8 тисяч.
В середині листопада Швеція для боротьби з вірусом заборонила публічні заходи за участю більше восьми осіб. Більшість інших заходів залишаються на рівні рекомендацій.