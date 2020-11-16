Швеція заборонила заходи за участю більше 8 осіб

Швеція в понеділок оголосила про заборону публічних заходів за участю понад восьми осіб в рамках посилення обмежувальних заходів для стримування коронавірусу.

Про рішення оголосив прем'єр-міністр Стефан Льовен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Заборона поширюється на проведення концертів, вистав, спортивних заходів. Школи та офіси під обмеження не потрапили.

У березні цього року у Швеції обмежили максимальну чисельність учасників масових заходів до 50 осіб, потім в кінці жовтня влада збільшила максимум до 300 осіб.

"Буде тільки гірше. Виконуйте свій обов'язок і візьміть на себе відповідальність, щоб зупинити поширення інфекції. Я повторю це ще раз. Буде тільки гірше. Виконуйте свій обов'язок і візьміть на себе відповідальність зупинити поширення інфекції", - сказав прем'єр-міністр на пресконференції.

Новий ліміт є частиною Закону про суспільний лад і, отже, є обов'язковим до виконання, а не рекомендацією, як багато шведських заходів з боротьби з коронавірусом. Людям, які порушать заборону, організувавши більші заходи, загрожують штрафи або навіть тюремне ув'язнення на термін до 6 місяців.

Зміна закону набуде чинності 24 листопада і спочатку буде діяти протягом чотирьох тижнів.

Нині в Швеції діють в основному обмежувальні заходи рекомендаційного характеру. У кількох регіонах, включаючи Стокгольм, людям радять уникати громадських місць і магазинів, за винятком продуктових і аптек, а також уникати вечірок або інших зборів людей.

Раніше прем'єр Швеції анонсував, що уряд планує заборонити по всій країні продаж алкоголю після 22:00 в барах, ресторанах і нічних клубах, щоб стримати поширення COVID-19.