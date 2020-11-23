"Небезпека зростає, але все залежить від нас": прем’єр Швеції звернувся до нації через епідемію

Прем’єр-міністр Швеції виступив з рідкісним зверненням до нації у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом, наголошуючи, що ситуація стає серйозною, а майбутнє залежить від відповідальності кожного.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на шведське The Local.

Стефан Левен зазначив, що після літа, коли можна було жити майже нормальним життям, ситуація знову погіршилася.

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"Небезпека зростає. Заражаються все більше людей, все більше людей потрапляють у реанімації, все більше хворих помирають… За все, у чому ми зараз як країна помилимося, доведеться заплатити згодом. За те, що ми зараз зробимо правильно, ми отримаємо нагороду у майбутньому. Від того, що ми будемо робити зараз, залежить, як будуть виглядати святкування дня Святої Люсії та Різдва, і хто з наших рідних буде з нами на Різдво. Це може звучати жорстко, але реальність саме така", - наголосив прем’єр.

Голова уряду зазначив, що країна вже може помітити зміну поведінки людей - зниження мобільності, збільшення дистанційної роботи, і таких прикладів відповідальності треба більше.

Прем’єр закликав дотримуватися чинних рекомендацій органів охорони здоров’я - уникати зустрічей з друзями, а тим, хто живе зовсім сам, звузити коло спілкування до 1-2 осіб; залишатися максимально вдома і дозволити своїм працівникам дистанційну роботу.

"Навіть якщо ви маєте незначні симптоми - ви можете заражати інших… Ваш друг може мати тяжкий перебіг хвороби. Ваші бабусі й дідусі, яких ви заразите, можуть померти. Це люди, заради яких потрібно піти на жертви, проявити самодисципліну і відповідальність", - наголосив він.

Левен нагадав, що навесні, відповідальність шведів допомогла країні пережити "першу хвилю" епідемії без жорсткого карантину.

"Зараз нам знову треба продемонструвати свою єдність і почуття відповідальності. І вони сильніші, ніж вірус, з яким ми боремося. Зробімо це зараз, разом, заради Швеції", - закликав прем’єр.

Як зазначає видання, звернення прем’єра до нації у Швеції є винятковою подією - їх було чи не чотири в новітній історії: звернення Карла Більдта у зв’язку з серією антимігрантських нападів у 1992 році, Йорана Перссона у 2003 році - після вбивства міністерки закордонних справ Анни Ліндт, та два звернення Стефена Левена у 2020 році у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Як вже повідомлялося, минулого тижня Швеція для боротьби з вірусом заборонила публічні заходи за участю більше восьми осіб. Більшість інших заходів для боротьби з вірусом залишаються на рівні рекомендацій.

Протягом останнього тижня добовий приріст заражень у 10-мільйонній Швеції коливався від 4 тисяч до понад 6 тисяч випадків.

З початку епідемії померли більше 6 тисяч хворих.