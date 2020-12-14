У Франції двом російським вболівальникам дали реальні терміни за бійку на Євро-2016
Суд присяжних у Франції дав 3 та 10 років в’язниці двом російським вболівальникам, які жорстоко побили англійського футбольного фаната під час заворушень на Євро-2016 в Марселі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Provence.
Михаїла Івкіна суд засудив до трьох років позбавлення волі, тоді як Павла Косова - до 10 років.
Косов та Івкін понад два з половиною роки перебували в попередньому ув'язненні, тому Івкін не відбуватиме тюремний термін і має бути звільнений до кінця тижня. Йому заборонили в'їзд до Франції на 10 років.
Обидва росіяни були затримані в Мюнхені в 2018 році.
В результаті бійки в 2016 році в Марселі англієць Ендрю Бейч став інвалідом.
Збірна Росії була умовно дискваліфікована і оштрафована на 150 тисяч євро за безлади, які вчинили її фанати у Марселі.
Протягом перших трьох днів Євро-2016 відбулася низка бійок між вболівальниками кількох країн.
Наймасовішими наразі стали заворушення у Марселі, де внаслідок численних сутичок між вболівальниками Англії та Росії постраждали понад 30 осіб.