Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Эксперты ФСБ по химоружию причастны к отравлению Навального - Bellingcat

На Сицилии проснулся вулкан Этна

Совет Парижа оштрафовали из-за большого числа женщин на руководящих должностях

США подозревают российских хакеров в слежке за письмами Минфина - СМИ






Во Франции двум российским болельщикам дали реальные сроки за драку на Евро-2016

Понедельник, 14 декабря 2020, 15:42

Суд присяжных во Франции дал 3 и 10 лет тюрьмы двум российским болельщикам, которые сильно избили английского футбольного фаната во время беспорядков на Евро-2016 в Марселе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Provence.

Михаила Ивкина суд приговорил к трем годам лишения свободы, тогда как Павла Косова - к 10 годам.

Читайте также
Футбольные болельщики разгромили магазины в центре Парижа

Косов и Ивкин более двух с половиной года находились в предварительном заключении, так что Ивкин не будет отбывать тюремный срок и должен быть освобожден до конца недели. Ему запретили въезд во Францию ​​на 10 лет.

Оба россиянина были задержаны в Мюнхене в 2018 году.

В результате драки в 2016 году в Марселе англичанин Эндрю Бейч стал инвалидом.

Сборная России была условно дисквалифицирована и оштрафована на 150 тыс. евро за беспорядки, учиненные ее фанатами в Марселе.

В течение первых трех дней Евро-2016 произошли драки между болельщиками нескольких стран.

Самыми массовыми стали беспорядки в Марселе, где в результате многочисленных столкновений между болельщиками Англии и России пострадали более 30 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Россия
powered by lun.ua