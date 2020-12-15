Французам радять посидіти в ізоляції перед святкуванням Різдва з родиною

Наукова рада Франції радить громадянам на тиждень самоізолюватися перед святкуванням Різдва з родиною.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це йдеться у передсвяткових рекомендаціях наукової ради.

В цілому науковці радять цього року максимально утриматися від родинних святкувань та вечірок з друзями, а якщо проводити їх - то домовлятися подбати про безпеку одне одного.

Для цього радять тиждень перед святом провести в самоізоляції, працюючи з дому або взявши відпустку, а найкраще - на додачу здати тест ближче до дня зустрічі.

Остання рекомендація стосується лише людей, які мають симптоми або знають, що були у "зоні ризику" - у людних місцях, або контактували з підтвердженим хворим. Для решти достатньо буде самоізоляції, щоб не перевантажувати систему тестування.

Школи закликають дозволити учням не приходити на заняття, щоб вони також могли самоізолюватися, а хто ходитиме до класу - уникати компаній і дотримуватися дистанції, щоб потім не принести вірус до своїх бабусь та дідусів. У міністерстві освіти зазначили, що таке звернення буде розіслане директорам шкіл.

Науковці застерігають не повністю покладатися на результат тесту, оскільки він може бути і хибно-негативним, тому найкраще дотримуватися дистанції під час святкування або відмовитися від нього.

Нагадаємо, від сьогодні у Франції перестануть діяти деякі з найжорсткіших коронавірусних обмежень; водночас, відновлюється нічна комендантська година. Її скасують лише на Святвечір - але не Новий рік.