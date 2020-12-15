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У Франції частково послаблюється карантин, але повертається комендантська година

Вівторок, 15 грудня 2020, 10:46

Від сьогодні, 15 грудня, у Франції перестануть діяти деякі з найжорсткіших коронавірусних обмежень; водночас відновлюється комендантська година.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Зміни були анонсовані ще минулого тижня - як обіцяне послаблення перед святами, і набули чинності 15 грудня.

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Відтепер вдень для виходу з дому більше не потрібно буде заповнювати спеціальну форму, зазначаючи причину. 

Знімаються обмеження на пересування між регіонами - як громадським, так і приватним транспортом. 

Дітям дозволяється відновити заняття спортом у приміщеннях - залах та басейнах, але з дотриманням заходів безпеки. Заняття надворі, наприклад, для футбольних команд, дозволили ще з кінця листопада. 

Крім того, мешканцям будинків для літніх людей дозволили покидати заклади та їхати в гості до родини. Родичів таких людей водночас просять зробити усе можливе, щоб перед цим не заразитися і не наражати своїх близьких поважного віку на небезпеку, а найкраще - здати тест перед спільною зустріччю.

Одночасно з послабленнями відновлюється дія комендантської години, коли виходити з дому дозволено лише з чітко обмежених причин. Вона починатиметься на годину раніше, ніж коли діяла у жовтні - з 20:00 - і триватиме до 6 ранку. 

Усім, кому необхідно кудись йти у цей час, повинні будуть мати при собі форму із зазначенням причини. Виходити для прогулянок та фізичних вправ у цей час заборонено.

Єдиний виняток - Святвечір 24 грудня. На святкування французам радять збиратися компаніями не більше шести дорослих. 

Водночас у новорічний вечір 31 грудня комендантська година діятиме як завжди.

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