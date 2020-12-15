Французам советуют посидеть в изоляции перед празднованием Рождества с семьей

Научный совет Франции советует гражданам на неделю самоизолироваться перед празднованием Рождества с семьей.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом говорится в предпраздничных рекомендациях научного совета.

В целом ученые советуют максимально воздержаться от семейных торжеств и вечеринок с друзьями, а если проводить их - то договариваться позаботиться о безопасности друг друга.

Для этого советуют неделю перед праздником провести в самоизоляции, работая из дома или взяв отпуск, а лучше - в дополнение сдать тест ближе ко дню встречи.

Последняя рекомендация касается только людей, имеющих симптомы или знающих, что были в "зоне риска" - в людных местах, или контактировали с подтвержденным больным. Для остальных достаточно будет самоизоляции, чтобы не перегружать систему тестирования.

Школы призывают разрешить ученикам не приходить на занятия, чтобы они также могли самоизолироваться, а кто будет ходить в класс - избегать компаний и соблюдать дистанцию, чтобы потом не принести вирус своим бабушкам и дедушкам. В министерстве образования отметили, что такое обращение будет разослано директорам школ.

Ученые призывают не полностью полагаться на результат теста, поскольку он может быть и ложно отрицательным, поэтому лучше соблюдать дистанцию ​​во время празднования или отказаться от него.

Напомним, с сегодняшнего дня во Франции перестанут действовать некоторые из самых жестких коронавирусных ограничений; одновременно восстанавливается ночной комендантский час. Его отменят только в канун Рождества - но не под Новый год.