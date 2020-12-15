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Мати – жінка, батько – чоловік: Угорщина заборонила всиновлення одностатевим парам

Вівторок, 15 грудня 2020, 15:56

У вівторок Угорщина внесла поправки у визначення сім'ї в свою конституцію, щоб унеможливити усиновлення дітей для одностатевих пар.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Оновлена конституція Угорщини визначає сім'ю як "засновану на шлюбі і відносинах між батьками і дітьми. Мати - жінка, батько - чоловік". Вона також вимагає, щоб батьки виховували дітей в консервативному дусі.

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"Угорщина захищає право дітей на ідентифікацію своєї статі при народженні і забезпечує їх виховання на основі конституційної ідентичності нашої країни і цінностей, заснованих на нашій християнській культурі", - йдеться в конституції.

Угорщина ніколи не допускала одностатевих шлюбів, але країна визнає цивільні союзи. Усиновлення гомосексуальними і лесбійських парами було можливо до тепер, якщо один партнер подавав заявку як самотня людина.

Згідно з нововведеннями, самотні люди в Угорщині повинні отримати схвалення свого запиту на усиновлення від міністра у справах сім'ї. Цю посаду зараз обіймає ультраконсервативна Каталін Новак, яка пропагує традиційну модель сім'ї.

Правозахисні групи засудили зміни і закликали європейських лідерів розкритикувати їх.

У травні парламент Угорщини заборонив змінювати в документах стать, вказану при народженні.

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