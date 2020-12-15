Мать - женщина, отец - мужчина: Венгрия запретила усыновление однополым парам

Во вторник Венгрия внесла поправки в определение семьи в свою конституцию, чтобы исключить усыновления детей для однополых пар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Обновленная конституция Венгрии определяет семью как "основанную на браке и отношениях между родителями и детьми. Мать - женщина, отец - мужчина". Она также требует, чтобы родители воспитывали детей в консервативном духе.

"Венгрия защищает право детей на идентификацию своего пола при рождении и обеспечивает их воспитания на основе конституционной идентичности нашей страны и ценностей, основанных на нашей христианской культуре", - говорится в конституции.

Венгрия никогда не допускала однополых браков, но страна признает гражданские союзы. Усыновление гомосексуальными и лесбийских парами было возможно до сих пор, если один партнер подавал заявку как одинокий человек.

Согласно нововведениям, одинокие люди в Венгрии должны получить одобрение своего запроса на усыновление от министра по делам семьи. Эту должность сейчас занимает ультраконсервативная Каталин Новак, которая пропагандирует традиционную модель семьи.

Правозащитные группы осудили изменения и призвали европейских лидеров раскритиковать их.

В мае парламент Венгрии запретил менять в документах пол, указанный при рождении.