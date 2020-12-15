У Франції суд зобов'язав власників ставка позбутися жаб через гучне квакання

Французький суд виніс рішення про необхідність позбутися жаб з озера через те, що вони роблять так багато галасу під час шлюбного сезону, що завдає незручностей місцевим жителям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Після дев'яти років судових баталій Мішель і Анна Пешерас отримали повідомлення про те, що у них є 90 днів, щоб осушити ставок площею 300 квадратних метрів біля їхнього будинку в селі Гріньйоль (населення 587 осіб) і позбутися жаб.

Мішель Пешерас каже, що він заново розкопав історичний ставок, який був засипаний, і отримав його з власності своїх сусідів 12 років тому.

Він сказав журналістам, що його сусід Жан-Луї Мальфіоне не скаржився в той час, і навіть запитав, хто зробив цю роботу, щоб він міг створити подібний ставок на своїй території.

Однак у 2012 році Мальфіоне подав до суду за підтримки судового пристава, який стверджував, що шум, видаваний жабами в певну пору року, досягав 63 децибел при запису з відкритого вікна спальні сусіда.

У 2014 році справа була спочатку відхилена місцевим судом, але пізніше залишена без зміни суддею Бордо. З того часу вона передавалася між юридичними юрисдикціями.

Під загрозою великих штрафів і ув'язнення після рішення суду в цьому місяці сім'я Пешерас почала осушувати ставок, який також є домом для риби і качок і оазою для диких тварин, включаючи чапель, оленів і кабанів.

Тим часом екологічна група Société pour l'Etude et l'Aménagement de la nature dans le Sud-Ouest подає апеляцію в касаційну інстанцію, вищу судову інстанцію Франції. Асоціація Cistude Nature стверджує, що в ставку живуть шість охоронюваних видів жаб.

Петиція про порятунок жаб зібрала понад 91 000 підписів за два дні.

Нагадаємо, у французькому окрузі Рошфор пара пенсіонерів звинуватила півня Моріса у тому, що він створює для них шум у будинку, де вони давно планували провести спокійну старість.

Але суд виніс рішення на користь півня, чиє ранкове кукурікання змусило пенсіонерів подати позов проти його власниці.