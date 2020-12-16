Греція закупить 18 винищувачів у Франції в рамках масштабної модернізації свого війська

Греція в наступному році отримає 18 винищувачів французького виробництва Rafale в рамках масштабної кампанії з модернізації своїх збройних сил обсягом 11,5 млрд євро на тлі напруженості з Туреччиною.

Про це повідомив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс у вівторок, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Відповідні угоди будуть укладені з французьким урядом і оборонним підрядником Dassault Aviation найближчими днями.

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Щорічні витрати Греції на оборону зростуть більш ніж на третину в 2021 році до 5,4 млрд євро - незважаючи на глибоку рецесію, викликану пандемією.

Між Грецією та іншим членом НАТО, Туреччиною, тривають суперечки з приводу кордонів і прав на видобуток природного газу в східному Середземномор'ї. Конфлікт посилився в цьому році і викликав стурбованість західних союзників з приводу можливої військової конфронтації.

Деталі військової модернізації Греції були оголошені раніше. Це п’ятирічна програма, яка включатиме модернізацію зброї для всіх трьох видів збройних сил та найм 15 тисяч особового складу.