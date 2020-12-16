Греция закупит 18 истребителей во Франции в рамках масштабной модернизации своей армии

Греция в следующем году получит 18 истребителей французского производства Rafale в рамках масштабной кампании по модернизации своих вооруженных сил объемом 11,5 млрд евро на фоне напряженности с Турцией.

Об этом сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис во вторник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Соответствующие соглашения будут заключены с французским правительством и оборонным подрядчиком Dassault Aviation в ближайшие дни.

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Ежегодные расходы Греции на оборону вырастут более чем на треть в 2021 году, до 5,4 млрд евро - несмотря на глубокую рецессию, вызванную пандемией.

Между Грецией и другим членом НАТО, Турцией, продолжаются споры по поводу границ и прав на добычу природного газа в восточном Средиземноморье. Конфликт усилился в этом году и вызвал обеспокоенность западных союзников по поводу возможной военной конфронтации.

Детали военной модернизации Греции были объявлены ранее. Это пятилетняя программа, которая будет включать модернизацию оружия для всех трех видов вооруженных сил и наем 15 000 личного состава.