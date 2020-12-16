У Фінляндії двох чоловіків судять за підробку документів для українських заробітчан

У повітовому суді фінської провінції Пірканмаа двом чоловікам пред’явили звинувачення в фальсифікації документів для українських заробітчан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Чоловіків підозрюють у оформленні фальшивих посвідчень особи громадян Румунії приблизно 20 українським працівникам.

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Підозрювані через свої фірми працевлаштовували українців на бетонний завод в центральній Фінляндії, свідчить позовна заява.

Фальшиві документи були подані до місцевих органів влади в Тампере в 2017 році. Однак під час останньої перевірки працівники були вже заявлені як українці, а не як румуни, і владі були надані їх українські паспорти.

Обвинувач вважає, що скоєний злочин носить тяжкий характер, оскільки об'єктом фальсифікації стали документи іншої держави. Обвинувачення вимагає для підозрюваних принаймні 8 місяців умовного терміну.

Раніше шведські ЗМІ повідомили, що агентство із України працевлаштовує українців у Швеції під прикриттям фальшивих історій про надання притулку.