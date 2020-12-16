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В Финляндии двух мужчин судят за подделку документов для украинских заробитчан

Среда, 16 декабря 2020, 16:10

В уездном суде финской провинции Пирканмаа двум мужчинам предъявили обвинение в фальсификации документов для украинских заробитчан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Мужчин подозревают в оформлении фальшивых удостоверений личности граждан Румынии примерно 20 украинским работникам.

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Подозреваемые через свои фирмы трудоустроили украинцев на бетонный завод в центральной Финляндии, свидетельствует исковое заявление.

Фальшивые документы были поданы в местные органы власти в Тампере в 2017 году. Однако во время последней проверки работники были уже заявлены как украинцы, а не как румыны, и властям были предоставлены их украинские паспорта.

Обвинитель считает, что совершенное преступление носит тяжелый характер, поскольку объектом фальсификации стали документы другого государства. Обвинение требует для подозреваемых по крайней мере 8 месяцев условного срока.

Ранее шведские СМИ сообщили, что агентство из Украины трудоустраивает украинцев в Швеции под прикрытием фальшивых историй о предоставлении убежища. 

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