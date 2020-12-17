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Прем’єр Іспанії і глава Євроради ізолювалися через зустріч із зараженим Макроном 

Четвер, 17 грудня 2020, 13:30

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пішов на карантин через контакт з зараженим коронавірусом президентом Франції Еммануелем Макроном. 

Про це повідомили в офісі іспанського прем’єр-міністра, пише "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Санчес був в Парижі в понеділок і обідав з Еммануелем Макроном. 

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Іспанський прем’єр призупинив участь у всіх публічних заходах і пішов на самоізоляцію. Він здасть тест, щоб перевірити, чи не заражений. Потім, ґрунтуючись на результатах, буде вирішено, яким буде його розклад на наступні кілька днів.

Прем'єр Іспанії планує перебувати в самоізоляції до 24 грудня, напередодні Різдва. 

На обіді Санчеса та Макрон також були присутні голова Європейської ради Шарль Мішель і генсек Організації економічного співробітництва і розвитку Хосе Анхель Гурріа. 

Прессекретар Мішеля повідомив, що голова Європейської ради після відвідин Парижа також вирішив у четвер піти на самоізоляцію. Глава Євроради продовжить працювати дистанційно.

Раніше в четвер стало відомо, що у президента Франції Еммануеля Макрона виявили коронавірус. Він перебуватиме в самоізоляції 7 днів. 

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Іспанія Коронавірус Макрон Франція
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