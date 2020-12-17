Прем’єр Іспанії і глава Євроради ізолювалися через зустріч із зараженим Макроном 

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пішов на карантин через контакт з зараженим коронавірусом президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомили в офісі іспанського прем’єр-міністра, пише "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Санчес був в Парижі в понеділок і обідав з Еммануелем Макроном.

Читайте також У Макрона виявили коронавірус

Іспанський прем’єр призупинив участь у всіх публічних заходах і пішов на самоізоляцію. Він здасть тест, щоб перевірити, чи не заражений. Потім, ґрунтуючись на результатах, буде вирішено, яким буде його розклад на наступні кілька днів.

Прем'єр Іспанії планує перебувати в самоізоляції до 24 грудня, напередодні Різдва.

На обіді Санчеса та Макрон також були присутні голова Європейської ради Шарль Мішель і генсек Організації економічного співробітництва і розвитку Хосе Анхель Гурріа.

Прессекретар Мішеля повідомив, що голова Європейської ради після відвідин Парижа також вирішив у четвер піти на самоізоляцію. Глава Євроради продовжить працювати дистанційно.

Раніше в четвер стало відомо, що у президента Франції Еммануеля Макрона виявили коронавірус. Він перебуватиме в самоізоляції 7 днів.