Премьер Испании и глава Евросовета изолировались после встречи с зараженным Макроном   

Премьер-министр Испании Педро Санчес пошел на карантин из-за контакта с зараженным коронавирусом президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщили в офисе испанского премьер-министра, пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Санчес был в Париже в понедельник и обедал с Эммануэлем Макроном.

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Испанский премьер приостановил участие во всех публичных мероприятиях и пошел на самоизоляцию. Он сдаст тест, чтобы проверить, что не заражен. Затем, основываясь на результатах, будет решено, каким будет его расписание на следующие несколько дней.

Премьер Испании планирует находиться в самоизоляции до 24 декабря, накануне Рождества.

На обеде Санчеса и Макрона также присутствовали председатель Европейского совета Шарль Мишель и генсек Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхель Гурриа.

Пресс-секретарь Мишеля сообщил, что председатель Европейского совета после посещения Парижа также решил в четверг пойти на самоизоляцию. Глава Евросовета продолжит работать дистанционно.

Ранее в четверг стало известно, что у президента Франции Эммануэля Макрона обнаружили коронавирус. Он будет находиться в самоизоляции семь дней.