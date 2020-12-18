Справа МН17: суд призначив дату слухання по суті

Слухання по суті у справі про збитий над Донбасом пасажирський літак "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 призначили на 7 червня 2021 року.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне повідомлення розміщене на сайті суду.

"У понеділок, 7 червня 2021 року, окружний суд Гааги відкриє слухання справи по суті у кримінальному процесі MH17", - йдеться в повідомленні.

У суді нагадали, що 25 листопада цього року завершилася досудова стадія кримінального провадження у справі MH17. Суд скерував справу слідчому судді для додаткового розслідування. На цей час слідчий магістрат повідомив суду про прогрес у цьому розслідуванні. На основі цієї інформації суд склав попередній графік.

"Наступне слухання відбудеться в понеділок, 1 лютого 2021 року. Темами, які там будуть розглядатися, є те, як просувається це додаткове розслідування, а також статус позовів про відшкодування збитків, поданих родичами, а також запит прокуратури про відвідування реконструкції MH17", - повідомили в суді.

На засіданні 15 квітня 2021 року суд вирішить, чи буде і коли відбудеться така перевірка. Якщо суд вирішить провести перевірку, вона, як очікується, відбудеться у травні 2021 року.

"Якщо слідство слідчого магістрату триватиме належним чином, суд розпочне слухання справи по суті у кримінальному процесі MH17 у понеділок, 7 червня 2021 року", - зазначили в суді.

Нагадаємо, судді відкинули запити щодо розслідування альтернативних сценаріїв катастрофи, заявивши, що Міжнародна слідча група вже зробила достатньо і що її висновки були включені в кримінальну справу досить детально.