Слухання у справі MH17 відновляться 1 лютого

Суд у Нідерландах, який розглядає справу катастрофи літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році, сподівається, що розгляд справи MH17 по суті може початися 1 лютого наступного року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландську телерадіокомпанію NOS.

Суд прагне почати розгляд справи по суті 1 лютого, але в найближчі місяці слідчий суддя все ще повинен заслухати низку свідків. Також необхідно провести додаткове дослідження достовірності зображень і записів.

Якщо ключову роботу не буде зроблено до 1 лютого, то розгляд справи по суті можуть відкласти.

Адвокати обвинуваченого Олега Пулатова сформулювали близько 280 слідчих побажань на контрольній стадії судового процесу, яка завершилася. Йшлося про те, чи був рейс MH17 збитий ракетою "Бук", чи була ракета випущена з сільськогосподарського поля в районі сепаратистів і чи був підозрюваний Пулатов причетний до збиття MH17.

Судді відкинули запити щодо розслідування альтернативних сценаріїв катастрофи, заявивши, що Міжнародна слідча група вже зробила достатньо і що її висновки були включені в кримінальну справу досить детально.

Суд допустив заслуховування низки свідків, представлених захистом. Серед них командир російської 53-ї бригади в Курську, армійського підрозділу, що має ракети "Бук". Судді вже намагалися допитати цих свідків, але Росія відхилила відповідні прохання.

Інший обвинувачений Сергєй Дубінський також може бути допитаний, в тому числі про участь Пулатова в деяких підслуханих розмовах про збитий рейс MH17. Лінгвіст повинен визначити, чи дійсно Пулатова можна почути в розмовах.

Пулатов раніше пропонував письмово відповісти на питання суду, але суд проти цього.

Судовий процес у справі відновиться 1 лютого о 10.00 ранку.