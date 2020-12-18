Дело МН17: суд назначил дату слушания по существу

Слушания по существу дела о сбитом над Донбассом пассажирском самолете "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 назначили на 7 июня 2021 года.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее сообщение размещено на сайте суда.

"В понедельник, 7 июня 2021, окружной суд Гааги откроет слушания дела по существу в уголовном процессе MH17", - говорится в сообщении.

В суде напомнили, что 25 ноября этого года завершилась досудебная стадия уголовного производства по делу MH17. Суд направил дело следственному судье для дополнительного расследования. В настоящее время следователь магистрата сообщил суду о прогрессе в этом расследовании. На основе этой информации суд составил предварительный график.

"Следующее слушание состоится в понедельник, 1 февраля 2021 года. Темами, которые там будут рассматриваться, является то, как продвигается это дополнительное расследование, а также статус исков о возмещении убытков, поданных родственниками, а также запрос прокуратуры о посещении реконструкции MH17", - сообщили в суде.

На заседании 15 апреля 2021 года суд решит, будет ли и когда состоится такая проверка. Если суд решит провести проверку, она, как ожидается, состоится в мае 2021 года.

"Если следствие следователя магистрата продлится должным образом, суд начнет слушания дела по существу в уголовном процессе MH17 в понедельник, 7 июня 2021 года", - отметили в суде.

Напомним, судьи отвергли запросы по расследованию альтернативных сценариев катастрофы, заявив, что Международная следственная группа уже сделала достаточно и ее выводы были включены в уголовное дело довольно подробно.