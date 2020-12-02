Єврокомісія підтвердила конфлікт інтересів у прем'єра Чехії через його бізнес

Аудиторський звіт Європейської комісії підтвердив, що прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш порушив національне законодавство та законодавство ЄС про конфлікт інтересів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico, яке ознайомилося з текстом звіту.

У звіті від 22 жовтня йдеться, що Бабіш контролює конгломерат Agrofert, незважаючи на те, що в 2017 році він перевів свої активи у два трастових фонди після того, як був ухвалений чеський закон про прозорість.

Гранти, які Бабіш віддав Agrofert на посаді державного посадовця після 1 вересня 2017 року, таким чином, пов'язані з конфліктом інтересів.

У 250-сторінковому документі говориться, що Бабіш "в силу своїх функцій активно брав участь у виконанні бюджету ЄС в Чеській Республіці".

"Бабіш як державна посадова особа порушував (і продовжує порушувати) ... закон про конфлікт інтересів", - наголошується у звіті.

Бабіш відкинув звинувачення, заявивши цього тижня національним ЗМІ: "Я не контролюю і не керую Agrofert".

Згідно з чеським законом про конфлікт інтересів, субсидії або інша допомога з бюджету заборонені для комерційних підприємств, в яких державна посадова особа володіє часткою у 25% або більше.

Аудитори також вважають, що три гранти, отримані Agrofert від Європейського фонду регіонального розвитку (ERDF), порушують чеське законодавство і загальні положення ЄС.

Крім того, виявлено конфлікт інтересів в тому, як Бабіш розпоряджається виплатою європейських структурних та інвестиційних фондів відповідно до фінансового регламенту блоку від 2018 року.

Аудит був підготовлений управліннями Комісії з регіональної та міської політики, а також з питань зайнятості, соціальних питань та інтеграції. Він був переданий послу Чехії в ЄС.

Представник Комісії сказав, що у чеського уряду тепер буде три місяці для відповіді з дати перекладу на чеську мову протягом наступних кількох тижнів.

Як повідомлялося раніше, на початку травня група Європейської народної партії, найбільшої в Європарламенті, заявила, що Андрей Бабіш не повинен брати участі у переговорах щодо довгострокового бюджету ЄС, поки триває розслідування про ймовірний конфлікт інтересів.

Agrofert - конгломерат із приблизно 250 компаній, які Бабіш передав у трасти в 2017 році. Agrofert отримує десятки мільйонів євро в рік у вигляді фінансування ЄС, більшість з яких - субсидії фермерам, на які не впливає поточне розслідування.