Еврокомиссия подтвердила конфликт интересов у премьера Чехии из-за его бизнеса

Аудиторский отчет Европейской комиссии подтвердил, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш нарушил национальное законодательство и законодательство ЕС о конфликте интересов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico, которое ознакомилось с текстом отчета.

В отчете от 22 октября говорится, что Бабиш контролирует конгломерат Agrofert, несмотря на то, что в 2017 году он перевел свои активы в два трастовых фонда после того, как был принят чешский закон о прозрачности.

Гранты, которые Бабиш отдал Agrofert, будучи на государственной должности, после 1 сентября 2017 года, таким образом, связаны с конфликтом интересов.

В 250-страничном документе говорится, что Бабиш "в силу своих функций активно участвовал в выполнении бюджета ЕС в Чешской Республике".

"Бабиш как государственное должностное лицо нарушал (и продолжает нарушать)... закон о конфликте интересов", - отмечается в отчете.

Бабиш отверг обвинения, заявив на этой неделе национальным СМИ: "Я не контролирую и не руковожу Agrofert".

Согласно чешскому закону о конфликте интересов, субсидии или другая помощь из бюджета запрещены для коммерческих предприятий, в которых государственное должностное лицо владеет долей в 25% или более.

Аудиторы также считают, что три гранта, полученные Agrofert от Европейского фонда регионального развития (ERDF), нарушают чешское законодательство и общие положения ЕС.

Кроме того, выявлено конфликт интересов в том, как Бабиш распоряжается выплатой европейских структурных и инвестиционных фондов в соответствии с финансовым регламентом блока от 2018 года.

Аудит был подготовлен управлениями Комиссии по региональной и городской политики, а также по вопросам занятости, социальным вопросам и интеграции. Он был передан послу Чехии в ЕС.

Представитель Комиссии сказал, что у чешского правительства теперь будет три месяца для ответа с даты перевода на чешский язык в течение следующих нескольких недель.

Как сообщалось ранее, в начале мая группа Европейской народной партии, крупнейшей в Европарламенте, заявила, что Андрей Бабиш не должен участвовать в переговорах по долгосрочному бюджету ЕС, пока идет расследование о возможном конфликте интересов.

Agrofert - конгломерат из примерно 250 компаний, которые Бабиш передал в трасты в 2017 году. Agrofert получает десятки миллионов евро в год в виде финансирования ЕС, большинство из которых - субсидии фермерам, на которые не влияет текущее расследование.