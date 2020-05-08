Прем'єр Чехії не повинен формувати бюджет ЄС через конфлікт інтересів - євродепутати

Група Європейської народної партії, найбільшої в Європарламенті, вважає, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш не повинен брати участі у переговорах щодо довгострокового бюджету ЄС поки триває розслідування про ймовірний конфлікт інтересів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті групи ЄНП.

"У Чехії бракує централізованого нагляду за тим, як витрачаються кошти ЄС, і Вища контрольна служба має обмежені контрольні повноваження. Водночас група Agrofert, яка досі перебуває під контролем Андрея Бабіша, залишається найбільшим отримувачем субсидій ЄС у Чехії. Як наслідок цієї систематичної недостатності належного правового та аудиторського нагляду, прем'єр-міністр Бабіш не повинен вести переговори про багаторічний бюджет ЄС, від якого він отримує вигоду як власник Agrofert", - заявила голова Комітету Європарламенту з питань бюджетного контролю Моніка Холмаєр.

Бабіш, який заробив свій статок як власник холдингу Agrofert, підозрюється у шахрайстві із субсидіями ЄС.

Єврокомісія також розпочала розслідування щодо його подвійної ролі як національного лідера, що роздає субсидії та підприємця, який їх отримує.

В обох справах Бабіш заперечує будь-які правопорушення, але звинувачення викликали протести в Празі та незадоволення в Європарламенті.

"Відсутність контролю для уникнення та виявлення конфлікту інтересів та відсутність прозорості щодо власників компаній у Чехії прямо суперечить законодавству ЄС про фінанси та протидію відмиванню грошей", - сказала Холмаєр.

Бюджет ЄС узгоджується між прем'єр-міністрами чи главами держав, відповідно до конституції відповідних країн, і вкрай малоймовірно, що депутати Європарламенту зможуть перешкодити Бабішу брати участь у цьому процесі.