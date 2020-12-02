Штаб Байдена обмежив максимальні суми пожертвувань на його інавгурацію

Комітет зі збору коштів для інавгурації обраного президента Джо Байдена обмежив максимальну суму пожертвувань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Агентство, посилаючись на джерела в штабі Байдена, повідомляє, що комітет прийматиме пожертвування від індивідуальних донорів в розмірі до $500 тисяч доларів і від корпорацій на суму до $1 мільйона.

Крім того, комітет не братиме внески від лобістів або представників видобувної галузі, включаючи компанії та керівників, "основною діяльністю яких є видобуток, переробка, розподіл або продаж нафти, газу або вугілля".

Межі внесків для Байдена набагато нижчі, ніж у президента Дональда Трампа в 2017 році.

Трамп зібрав рекордні 107 мільйонів доларів для своєї інавгурації і прийняв величезні чеки від приватних осіб, в тому числі $5 мільйонів від республіканського мегадонора Шелдона Адельсона - глави корпорації Las Vegas Sands, що володіє мережею готелів і казино.

Інавгурація Байдена відбудеться 20 січня у Вашингтоні.