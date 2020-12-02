Штаб Байдена ограничил максимальные суммы пожертвований на его инаугурацию

Комитет по сбору средств для инаугурации избранного президента Джо Байдена ограничил максимальную сумму пожертвований.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Агентство, ссылаясь на источники в штабе Байдена, сообщает, что комитет примет пожертвования от индивидуальных доноров в размере до $500 тысяч долларов и от корпораций на сумму до $1 миллиона.

Кроме того, комитет не будет принимать взносы от лоббистов или представителей добывающей отрасли, включая компании и руководителей, "основной деятельностью которых является добыча, переработка, распределение или продажа нефти, газа или угля".

Пределы взносов для Байдена намного ниже, чем у президента Дональда Трампа в 2017 году.

Трамп собрал рекордные 107 миллионов долларов для своей инаугурации и принял огромные чеки от частных лиц, в том числе $5 миллионов от республиканского мегадонора Шелдона Адельсона - главы корпорации Las Vegas Sands, владеющей сетью отелей и казино.

Инаугурация Байдена состоится 20 января в Вашингтоне.