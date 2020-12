В уряді України привітали наміри НАТО пожвавити політику "відкритих дверей"

Віцепрем’єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина привітала наміри НАТО пожвавити політику "відкритих дверей", що збільшує шанси України на членство в Альянсі.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила на тлі обговорення союзниками плану розвитку Альянсу на найближчі 10 років, у тому числі відносини з Україною.

"Ми вітаємо заклики пожвавити політику "відкритих дверей, посилити партнерство з Україною та допомогти нам досягти критеріїв, необхідних для членства", - заявила Ольга Стефанішина.

Great work of #NATO2030 Reflection Group. Welcome the calls to reinvigorate Open Door Policy, to strengthen the partnership with🇺🇦, & help us to reach membership criteria. Ukraine is already contributing to transatlantic security&ready to do more by expanding coop with the Allies