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В уряді України привітали наміри НАТО пожвавити політику "відкритих дверей"

Середа, 2 грудня 2020, 18:53

Віцепрем’єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина привітала наміри НАТО пожвавити політику "відкритих дверей", що збільшує шанси України на членство в Альянсі.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила на тлі обговорення союзниками плану розвитку Альянсу на найближчі 10 років, у тому числі відносини з Україною.

"Ми вітаємо заклики пожвавити політику "відкритих дверей, посилити партнерство з Україною та допомогти нам досягти критеріїв, необхідних для членства", - заявила Ольга Стефанішина.

Вона додала, що Україна і зараз робить свій внесок у трансатлантичну безпеку та готова зробити більше, розширюючи співпрацю із союзниками.

Нагадаємо, напередодні вийшла доповідь спеціальної експертної групи про майбутнє Альянсу до 2030 року. У ній зазначають, що НАТО має прагнути до розширення і зміцнення партнерських відносин з Україною і Грузією та активізувати свою політику "відкритих дверей".

Спираючись на цей документ та обговорення міністрів закордонних справ, яке триває цими днями в Брюсселі, генсек НАТО Єнс Столтенберг винесе на обговорення лідерів країн Альянсу свої пропозиції щодо так званого процесу НАТО-2030. 

Детальніше про це читайте у статті Україна та НАТО-2030: чого чекати Києву від оновленої стратегії Альянсу.

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