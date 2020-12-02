В уряді України привітали наміри НАТО пожвавити політику "відкритих дверей"

Віцепрем’єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина привітала наміри НАТО пожвавити політику "відкритих дверей", що збільшує шанси України на членство в Альянсі.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила на тлі обговорення союзниками плану розвитку Альянсу на найближчі 10 років, у тому числі відносини з Україною.

"Ми вітаємо заклики пожвавити політику "відкритих дверей, посилити партнерство з Україною та допомогти нам досягти критеріїв, необхідних для членства", - заявила Ольга Стефанішина.

Great work of #NATO2030 Reflection Group. Welcome the calls to reinvigorate Open Door Policy, to strengthen the partnership with🇺🇦, & help us to reach membership criteria. Ukraine is already contributing to transatlantic security&ready to do more by expanding coop with the Allies — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) December 2, 2020

Вона додала, що Україна і зараз робить свій внесок у трансатлантичну безпеку та готова зробити більше, розширюючи співпрацю із союзниками.

Нагадаємо, напередодні вийшла доповідь спеціальної експертної групи про майбутнє Альянсу до 2030 року. У ній зазначають, що НАТО має прагнути до розширення і зміцнення партнерських відносин з Україною і Грузією та активізувати свою політику "відкритих дверей".

Спираючись на цей документ та обговорення міністрів закордонних справ, яке триває цими днями в Брюсселі, генсек НАТО Єнс Столтенберг винесе на обговорення лідерів країн Альянсу свої пропозиції щодо так званого процесу НАТО-2030.

Детальніше про це читайте у статті Україна та НАТО-2030: чого чекати Києву від оновленої стратегії Альянсу.