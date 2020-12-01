Експертна доповідь про майбутнє НАТО радить поглибити відносини з Україною і Грузією

НАТО має прагнути до розширення і зміцнення партнерських відносин з Україною і Грузією та активізувати свою політику "відкритих дверей".

Про це йдеться в опублікованій 1 грудня доповіді спеціальної експертної групи про майбутнє Альянсу до 2030 року, з якою ознайомилась "Європейська правда".

Спираючись на цей документ та обговорення міністрів закордонних справ, яке триває цими днями в Брюсселі, генсек НАТО Єнс Столтенберг винесе на обговорення лідерів країн Альянсу свої пропозиції щодо так званого процесу НАТО-2030.

"НАТО має окреслити глобальний план для більш ефективного використання своїх партнерських відносин для просування стратегічних інтересів НАТО... Необхідно підтримувати й активізувати політику відкритих дверей НАТО", - сказано у доповіді.

Експерти наголошують, що у цьому контексті Альянсу слід розширювати і зміцнювати партнерство з Україною і Грузією.

"НАТО має прагнути до розширення і зміцнення партнерських відносин з Україною і Грузією як уразливими демократіями, які прагнуть до членства і перебувають під постійним зовнішнім і внутрішнім тиском з боку Росії", - сказано у доповіді експертів.

На саміті в Лондоні в грудні 2019 року лідери Альянсу дали доручення генсеку здійснити переосмислення організації з тим, щоб зробити Альянс сильнішим політично та у військовому плані, так званий процес НАТО-2030.

З цією метою Столтенберг створив групу експертів, яка підготувала свої рекомендації.

Україна прагне, щоб стратегічна концепція НАТО-2030, яка визначатиме майбутнє Альянсу на наступні 10 років, включала питання членства України.