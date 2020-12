В правительстве Украины приветствуют намерения НАТО активизировать политику "открытых дверей"

Вицепремьерка Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина приветствует намерения НАТО оживить политику "открытых дверей", что увеличивает шансы Украины на членство в Альянсе.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила на фоне обсуждения союзниками плана развития Альянса на ближайшие 10 лет, в том числе отношений с Украиной.

"Мы приветствуем призывы оживить политику "открытых дверей", усилить партнерство с Украиной и помочь нам достичь критериев, необходимых для членства", - заявила Ольга Стефанишина.

Great work of #NATO2030 Reflection Group. Welcome the calls to reinvigorate Open Door Policy, to strengthen the partnership with🇺🇦, & help us to reach membership criteria. Ukraine is already contributing to transatlantic security&ready to do more by expanding coop with the Allies