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В правительстве Украины приветствуют намерения НАТО активизировать политику "открытых дверей"

Среда, 2 декабря 2020, 18:53

Вицепремьерка Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина приветствует намерения НАТО оживить политику "открытых дверей", что увеличивает шансы Украины на членство в Альянсе.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила на фоне обсуждения союзниками плана развития Альянса на ближайшие 10 лет, в том числе отношений с Украиной.

"Мы приветствуем призывы оживить политику "открытых дверей", усилить партнерство с Украиной и помочь нам достичь критериев, необходимых для членства", - заявила Ольга Стефанишина.

Она добавила, что Украина и сейчас вносит свой вклад в трансатлантическую безопасность и готова сделать еще больше, расширяя сотрудничество с союзниками.

Напомним, накануне вышел доклад специальной экспертной группы о будущем Альянса до 2030 года. В нем отмечают, что НАТО должно стремиться к расширению и укреплению партнерских отношений с Украиной и Грузией и активизировать свою политику "открытых дверей".

Опираясь на этот документ и обсуждение министров иностранных дел, которое продолжается в эти дни в Брюсселе, генсек НАТО Йенс Столтенберг вынесет на обсуждение лидеров стран Альянса свои предложения относительно так называемого процесса НАТО-2030.

Подробнее об этом читайте в статье Украина и НАТО-2030: чего ждать Киеву от обновленной стратегии Альянса.

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