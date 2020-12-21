У Британії суд визнав винними двох чоловіків у загибелі 39 мігрантів у вантажівці
Суд у Британії визнав двох чоловіків винними у ненавмисному вбивстві 39 в'єтнамських мігрантів, знайдених мертвими в кузові вантажівки недалеко від Лондона минулого року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Центральний кримінальний суд Англії та Уельсу визнав винними за 39 пунктами 43-річного Георге Ніку та 24-річного водія вантажівки Імонна Гаррісона після двомісячного судового розгляду. Їм може загрожувати довічне ув’язнення.
Крім того, присяжні визнали винними у змові з метою незаконного ввезення людей в країну водія вантажівки з Північної Ірландії Крістофера Кеннеді і Валентина Калоті, водій з Румунії.
Мігранти задихнулися в закритому контейнері на шляху з бельгійського Зебрюгге в англійський Пурфліт в жовтні 2019 року.
Кожна жертва заплатила до 10 тисяч фунтів стерлінгів, щоб контрабандною потрапити у Велику Британію.
31 жертва – це чоловіки або хлопчики, 8 - жінки. Найстаршому з загиблих було 44 роки, а трьом ще не виповнилося 18. Більшість з них походили з провінцій Нгеан і Хатінь у північно-центральному В'єтнамі, де погані перспективи працевлаштування, екологічні катастрофи та обіцянка фінансової винагороди підживлюють міграцію.
Прокуратура заявила, що контейнер перетворився в могилу, оскільки температура всередині досягла "нестерпних" 38,5°C.