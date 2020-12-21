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У Британії суд визнав винними двох чоловіків у загибелі 39 мігрантів у вантажівці

Понеділок, 21 грудня 2020, 15:50

Суд у Британії визнав двох чоловіків винними у ненавмисному вбивстві 39 в'єтнамських мігрантів, знайдених мертвими в кузові вантажівки недалеко від Лондона минулого року. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Центральний кримінальний суд Англії та Уельсу визнав винними за 39 пунктами 43-річного Георге Ніку та 24-річного водія вантажівки Імонна Гаррісона після двомісячного судового розгляду. Їм може загрожувати довічне ув’язнення. 

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Крім того, присяжні визнали винними у змові з метою незаконного ввезення людей в країну водія вантажівки з Північної Ірландії  Крістофера Кеннеді і Валентина Калоті, водій з Румунії.

Мігранти задихнулися в закритому контейнері на шляху з бельгійського Зебрюгге в англійський Пурфліт в жовтні 2019 року. 

Кожна жертва заплатила до 10 тисяч фунтів стерлінгів, щоб контрабандною потрапити у Велику Британію.

31 жертва – це чоловіки або хлопчики, 8 - жінки. Найстаршому з загиблих було 44 роки, а трьом ще не виповнилося 18. Більшість з них походили з провінцій Нгеан і Хатінь у північно-центральному В'єтнамі, де погані перспективи працевлаштування, екологічні катастрофи та обіцянка фінансової винагороди підживлюють міграцію.

Прокуратура заявила, що контейнер перетворився в могилу, оскільки температура всередині досягла "нестерпних" 38,5°C.

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Велика Британія мігранти
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