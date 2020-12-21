В Британии суд признал виновными двух мужчин в гибели 39 мигрантов в грузовике

Суд в Британии признал двух мужчин виновными в непредумышленном убийстве 39 вьетнамских мигрантов, найденных мертвыми в кузове грузовика недалеко от Лондона в прошлом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Центральный уголовный суд Англии и Уэльса признал виновными по 39 пунктам 43-летнего Георе Нику и 24-летнего водителя грузовика Имонна Гаррисона после двухмесячного судебного разбирательства. Им может грозить пожизненное заключение.

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Кроме того, присяжные признали виновными в сговоре с целью незаконного ввоза людей в страну водителя грузовика из Северной Ирландии Кристофера Кеннеди и Валентина Калоти, водителя из Румынии.

Мигранта задохнулись в закрытом контейнере на пути из бельгийского Зебрюгге в английский Пурфлит в октябре 2019 года.

Каждая жертва заплатила до 10 тысяч фунтов стерлингов, чтобы контрабандной попасть в Великобританию.

31 жертва - это мужчины или мальчики, 8 - женщины. Самому старшему из погибших было 44 года, а трем еще не исполнилось 18. Большинство из них происходили из провинций Нгеан и Хатинь в северо-центральном Вьетнаме, где плохие перспективы трудоустройства, экологические катастрофы и обещание финансового вознаграждения подпитывают миграцию.

Прокуратура заявила, что контейнер превратился в могилу, поскольку температура внутри достигла "невыносимых" 38,5°C.