Україна працює над поверненням під санкції ЄС низки росіян, яких виключили через Орбана

Україна працює над поверненням до санкційного списку ЄС низки відомих росіян, яких виключили звідти або не внесли завдяки тодішньому угорському прем’єру Віктору Орбану; серед іншого, йдеться про главу Російської православної церкви Кирила Гундяєва (патріарха Кирила).

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав на брифінгу речник МЗС України Георгій Тихий.

Речник розповів, що офіційний Київ активно працює над поверненням до санкційного списку ЄС низки росіян, яких вилучили звідти під тиском Віктора Орбана, який зловживав правом вето у рішеннях ЄС, де потрібна одностайність.

"Останніми місяцями й тижнями міністр Сибіга дуже активно працює над тим, щоб знову повернути цих людей у список. Якщо Орбана вже немає – давайте зробимо це. Напевно, ви вже чули про пана Гундяєва, відомого як патріарх Кирил – але йдеться не лише про нього, а й деяку іншу "велику рибу". Я не буду розкривати імен, але сподіваюся, що ви скоро їх побачите", – поділився речник.

Він додав, що також цікаво було б з’ясувати, в обмін на що угорський уряд часів Віктора Орбана вимагав виключення із санкційних списків деяких росіян без жодних явних причин.

Раніше неофіційно стало відомо, що у ЄС готують "мініпакет" санкцій проти Росії і до нього може потрапити патріарх Кирил - Угорщина тепер не має заперечень.

Навесні 2025 року з санкційних списків ЄС були виключені імена колишнього керівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив "Єврохім" Владіміра Рашевського, сестри російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової, бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михаїла Дегтярьова.

У деяких випадках Будапешт і Братислава не протисли рішення про зняття санкцій.