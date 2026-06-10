Кількість українців з тимчасовим захистом в ЄС станом на квітень дещо зросла

Кількість громадян України, які шукають захисту в ЄС від загарбницької війни Росії, станом на квітень дещо зросла.

Про це свідчать дані Євростату, передає "Європейська правда".

У квітні в ЄС перебувало близько 4,37 мільйона українців із статусом тимчасового захисту, що на 1% більше, ніж у березні 2026 року.

Німеччина, як і раніше, приймає найбільшу кількість біженців з України. У квітні в Німеччині перебувало приблизно 1,28 млн українців, у Польщі – 971 255, а в Чехії – 384 435.

Кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, зросла у 24 країнах ЄС і зменшилася у трьох. Найбільше абсолютне зростання спостерігалося у Польщі (+9 850; +1,0 %), Італії (+7 020; +20,8 %) та Німеччині (+4 705; +0,4 %). Найбільше зменшення було зафіксовано у Франції (-440; -0,9%) та Ірландії (-125; -0,1%).

Днями повідомляли, що за останні майже 14 місяців кількість українських чоловіків призовного віку, що прибула до Німеччини, значно зросла.

Як повідомляла "Європейська правда", Польща погоджується на виключення з програми тимчасового захисту ЄС українців призовного віку та осіб, які незаконно покинули Україну.

Детальніше читайте у статті: Захист не для всіх. Як ЄС хоче змінити правила прихистку українців та що чекає на чоловіків.