Суд у Франції заборонив поліції використовувати безпілотники під час протестів у Парижі

Вищий адміністративний суд Франції підтримав учасників кампанії із забезпечення конфіденційності, наклавши заборону на використання поліцією дронів під час публічних протестів в Парижі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Суд заявив, що префект поліції Парижа Дідьє Лаллеман повинен "негайно" припинити стеження за допомогою дронів за зібраннями на дорогах загального користування.

Цей крок був зроблений у зв'язку з тим, що парламент обговорює спірний законопроєкт про безпеку, який передбачає використання дронів поліцією.

Його головна мета - регулювати, як люди обмінюються відео або фотографіями, на яких зафіксовано поліцію.

Група із захисту конфіденційності La Quadrature du Net (LQDN) стверджувала, що основні заходи законопроєкту порушують свободу вираження думок і що дрони, оснащені камерами, не можуть підтримувати порядок, а замість цього відстежують людей.

Це рішення є другою невдачею за останні місяці для планів влади Парижа щодо використання безпілотників. У травні суд постановив, що дрони не можуть використовуватися в столиці для відстеження людей на предмет порушення суворих правил ізоляції.

Згідно зі статтею 22 законопроєкту про безпеку, який в даний час проходить через парламент, силам безпеки буде дозволено відправляти зображення, зняті за допомогою безпілотника або вертольота, командуванню і зберігати ці зображення протягом 30 днів або більше в рамках можливого поліцейського розслідування.