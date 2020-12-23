Суд во Франции запретил полиции использовать беспилотники во время протестов в Париже

Высший административный суд Франции поддержал участников кампании по обеспечению конфиденциальности, наложив запрет на использование полицией дронов во время публичных протестов в Париже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Суд заявил, что префект полиции Парижа Дидье Лаллеман должен "незамедлительно" прекратить слежение с помощью дронов за собраниями на дорогах общего пользования.

Этот шаг был предпринят в связи с тем, что парламент обсуждает спорный законопроект о безопасности, который предусматривает использование дронов полицией.

Его главная цель - регулировать, как люди обмениваются видео или фотографиями полиции.

Группа по защите конфиденциальности La Quadrature du Net (LQDN) утверждала, что основные меры законопроекта нарушают свободу выражения мнений и что дроны, оснащенные камерами, не могут поддерживать порядок, а вместо этого отслеживают людей.

Это решение является второй неудачей за последние месяцы для планов властей Парижа по использованию беспилотников. В мае тот же суд постановил, что дроны не могут использоваться в столице для отслеживания людей на предмет нарушения строгих правил изоляции.

Согласно статье 22 законопроекта о безопасности, который в настоящее время проходит через парламент, силам безопасности будет разрешено отправлять изображения, снятые с помощью беспилотника или вертолета, командованию и хранить эти изображения в течение 30 дней или более в рамках возможного полицейского расследования.