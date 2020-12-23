Німеччина сподівається на вакцину для всіх громадян до літа

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан очікує, що до літа він зможе запропонувати всім громадянам Німеччини вакцинуватись від коронавірусу - за умови, що вакцини, які перебувають на завершальній стадії досліджень, будуть схвалені.

Про це Шпан заявив у середу телеканалу ARD, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Шпан очікує, що до кінця березня Німеччина отримає від 11 до 12 мільйонів доз вакцини. До кінця цього року федеральний уряд планує поставити 1,3 мільйона доз вакцини Pfizer/Biontech в федеральні землі.

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"Ці дози будуть мати велике значення для багатьох медичних установ", - сказав Шпан.

Міністр звернувся до населення із закликом по можливості уникати контактів, оскільки ситуація в закладах охорони здоров’я залишається напруженою.

"Зараз вони перевантажені. Дуже стресова ситуація. Багато вже говорять про те, як святкуватимуть Різдво. Медичні працівники особливо святкувати не будуть. Доведеться працювати", - сказав міністр.

У Німеччині в середу вдруге за час епідемії добова кількість померлих від коронавірусу пацієнтів перевищила 900.

Грудень став найбільш смертоносним місяцем за час епідемії в Німеччині - протягом перших трьох тижнів в країні було зареєстровано понад 10 тисяч смертей.